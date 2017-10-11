Порошенко відповів Земану: торгівлі територією ніколи не буде

Президент Петро Порошенко відкидає заяви тих, хто говорить про анексію Криму як завершену справу, і заявляє, що ніколи не торгуватиме територією

Про це він заявив на засіданні ПАРЕ у Страсбурзі 11 жовтня у відповідь на заяву президента Чехії Мілоша Земана.

"Я рішуче відкидаю твердження тих, хто говорить про Крим, як про звершену справу", - сказав Порошенко.

Він додав, що трибуна ПАРЕ не була створення для закликів про умиротворення, як і не була створена "для закликів торгуватися територіями за гроші, нафту чи газ".

"Цього не буде ніколи", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що "ця трибуна була створена для захисту наших основ, цінностей і принципів і для їх захисту у разі необхідності".

"Така необхідність настала сьогодні. Запорукою нашого (України і Європи – ред.) успіху залишаться збереження та зміцнення нашої єдності, солідарності та стійкості. Лише на основі поваги суверенітету та територіальної цілісності України ми можемо досягти миру та стабільності у Європі", - сказав президент.

Він підкреслив, що Україна прагне миру для себе і Європи.

"І це не просто слова. Україна не раз показувала свою готовність до мирного врегулювання ситуації, яка штучно соверена Росією", - підсумував Порошенко.

Як відомо, 10 жовтня під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заяви Земана не зустріли обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

Ці слова викликали хвилю обурення в Україні.

Скандальну заяву Земана про Крим розкритикували навіть у РФ.

Ірина Балачук, УП