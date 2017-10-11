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Скандальну заяву Земана про Крим розкритикували навіть у РФ

Середа, 11 жовтня 2017, 11:01
Скандальну заяву Земана про Крим розкритикували навіть у РФ

У Держдумі РФ заявили, що не мають наміру слухати президента Чехії Мілоша Земана і виплачувати компенсацію Україні за відібраний Крим.

Про це сказав журналістам у вівторок ввечері голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає ТАСС.

"Заява президента Чехії Мілоша Земана, який визнав, по суті, приєднання Криму до Росії доконаним фактом, можна тільки вітати. Однак його пропозиція виплатити Україні компенсацію в будь-якій формі не витримує ніякої критики", - зазначив він.

За його словами, "Росія нічого нікому платити не буде". "Крим - це не предмет торгу або угоди", - заявив Слуцький.

Як відомо, 10 жовтня під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заяви Земана не зустріли обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

Ці слова викликали хвилю обурення в Україні.

Теми: КримЧехіяРосія
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