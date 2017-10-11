Неприпустимо, щоб нацменшини не знали української - Порошенко в ПАРЄ

Про це заявив президент України Петро Порошенко у середу під час свого виступу в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

За його словами надмірна увага до освітнього закону виникла через політизацію.

"Прийнятий закон став не лише вагомою частиною освітньої реформи, але й став законом рівних можливостей для усіх учасників освітнього процесу, рівних можливостей для всіх учнів незалежно, від їх походження місця проживання, чи національності", - сказав він.

"Неприпустимою є ситуація, коли діти належать до нацменшин в Україні не мають належних знань української мови, що потрібні їм для подальшого навчання в університетах, інститутах, для розбудови їх кар’єри, для держслужби і для самореалізації в країні", - додав Порошенко.

Він наголосив, що парламент пішов на те, щоб посилити вивчення української мови на рівні початкової та середньої освіти, аби згодом перейти на навчання державною мовою, при цьому не полишаючи вивчення рідної мови "в необхідних обсягах".

"Нагадаю, що в Європейській Хартії регіональних мов, або мов меншин, яку було ухвалено 25 років тому. Там йдеться про те, що всі зобов’язання перед нацменшинами мають виконуватися без шкоди для викладання офіційної мови, мов держави. Я впевнений, що положення цієї Хартії мають належно дотримуватися усі підписанти", - сказав Порошенко.

"Ми будемо гарантувати мовні права відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань і стандартів, в тому числі і навчання рідною мовою. При цьому вивчаючи державну мову", - додав президент.

Він заявив, що для цього Україна надіслала закон до Венеціанської комісії.

"Я сподіваюся, що її висновки дозволять зняти всі контроверсійні трактування цього закону", - сказав він, додавши, що всі її висновки будуть враховані.

Як відомо, 25 вересня Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна рада ухвалила цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин в Україні.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що блокуватиме всі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною, через закон "Про освіту".

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": "Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України" та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

Олександр Шумілін, УП