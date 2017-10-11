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Недопустимо, чтобы нацменьшинства не знали украинского языка – Порошенко

Среда, 11 октября 2017, 14:13

Принятый закон "Об образовании" стал законом равных возможностей для всех участников образовательного процесса.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в среду во время своего выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

По его словам чрезмерное внимание к образовательному закону возникло из-за политизации.

"Принятый закон стал не только весомой частью образовательной реформы, но и стал законом равных возможностей для всех участников образовательного процесса, равных возможностей для всех учащихся независимо от их происхождения места жительства, или национальности", - сказал он.

"Недопустима ситуация, когда дети принадлежащие к нацменьшинствам в Украине, не имеют надлежащих знаний украинского языка, нужных им для дальнейшего обучения в университетах, институтах, для развития их карьеры, для госслужбы и для самореализации в стране", - добавил Порошенко.

Он отметил, что парламент пошел на то, чтобы усилить изучение украинского языка на уровне начального и среднего образования, чтобы впоследствии перейти на обучение на государственном языке, при этом не оставляя изучения родного языка "в необходимых объемах".

"Напомню, что в Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств, которая была принята 25 лет назад. Там говорится, что все обязательства перед нацменьшинствами должны выполняться без ущерба для преподавания официального языка, как государства. Я уверен, что положение Хартии должны должным соблюдать все подписанты", - сказал Порошенко.

"Мы будем гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и обучение на родном языке. При этом изучая государственный язык", - добавил президент.

Он заявил, что для этого Украина направила закон в Венецианскую комиссию.

"Я надеюсь, что ее выводы позволят снять все противоречивые трактовки этого закона", - сказал он, добавив, что все ее выводы будут учтены.

Как известно, 25 сентября Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающиеся языка обучения представителей национальных меньшинств в Украине.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, через закон "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на "ЕвроПравди": "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоязыкобразованиеПАСЕ
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