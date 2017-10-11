Киянин отримав рік за перепост заклику звільняти "Новоросію"

985 переглядів
Середа, 11 жовтня 2017, 16:29

Деснянський районний суд Києва визнав непрацюючого уродженця столиці винним у поширенні закликів до повалення влади через інтернет. 

Про це свідчить вирок суду, розміщений у Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд визнав винуватим його у вчиненні кримінального правопорушення "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" і присудив іспитовий строк на один рік.

У вироку вказується, що 15 квітня 2014 року обвинувачений використовуючи мобільний телефон марки "Prestigio" "шляхом натискання позначки "Поделиться" під відповідним повідомленням на сторінці у соціальній мережі "Вконтакте" під назвою "Александр Дугин", опублікованим 15.04.2014 року о 21.08 годині, опублікував на сторінці Інтернет - спільноти "Союз граждан Украины и России"… яка має 15 549 підписників" допис, що містив заклик до повалення конституційного ладу.

Зокрема допис стосувався початку війни за від'єднання "Новоросії": "Починається війна за незалежність Новоросії. Росія дуже не хотіла цього сценарію. Вона відкладала його як тільки могла. Тепер Україна не тільки однією ногою в громадянській війні, але двома. Політично: всі центри Опору повинні оголошувати про Незалежність і про вихід зі складу України".

Українська правда

Теми: інтернет сепаратизм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У РФ з'явилося спеціальне відомство для блокування анонімайзерів 6 жовтня 2017, 10:49
У Таллінні визначили 6 пріоритетів для створення цифрової спільноти Україна-ЄС 5 жовтня 2017, 20:22
Рада ухвалила закон про кібербезпеку 5 жовтня 2017, 14:48
powered by lun.ua
Головні новини
Грицак: СБУ не має засобів керування АТО
Грановський заперечує зв'язок з "Трейд Коммодіті" і готовий допомагати НАБУ
Аваков спростовує слова СК РФ: Інтерпол не шукає Парасюка
СБУ затримала військову Нацгвардії, яка шпигувала на РФ
Усі новини
зоозахист

Як притулок для тварин об'єднав ужгородців

сіра зона

Як живе в Авдіївці маленька Альонка з ДЦП

ФОТО / ВІДЕО

Як фотограф із Британії "наближає" комах до людей