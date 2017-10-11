Киянин отримав 2 роки умовно за репост заклику звільняти "Новоросію"

Деснянський районний суд Києва визнав непрацюючого уродженця столиці винним у поширенні закликів до повалення влади через інтернет.

Про це свідчить вирок суду, розміщений у Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд визнав винуватим його у вчиненні кримінального правопорушення "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" і присудив іспитовий строк на один рік.

У вироку вказується, що 15 квітня 2014 року обвинувачений використовуючи мобільний телефон марки "Prestigio" "шляхом натискання позначки "Поделиться" під відповідним повідомленням на сторінці у соціальній мережі "Вконтакте" під назвою "Александр Дугин", опублікованим 15.04.2014 року о 21.08 годині, опублікував на сторінці Інтернет - спільноти "Союз граждан Украины и России"… яка має 15 549 підписників" допис, що містив заклик до повалення конституційного ладу.

Зокрема допис стосувався початку війни за від'єднання "Новоросії": "Починається війна за незалежність Новоросії. Росія дуже не хотіла цього сценарію. Вона відкладала його як тільки могла. Тепер Україна не тільки однією ногою в громадянській війні, але двома. Політично: всі центри Опору повинні оголошувати про Незалежність і про вихід зі складу України".

Українська правда