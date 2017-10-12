На Донеччині патруль ОБСЄ потрапив в аварію

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Четвер, 12 жовтня 2017, 15:12

В Донецькій області сталася ДТП за участі патруля СММ та машини ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ на сторінці у Facebook.

"У четвер 12 жовтня, об 11:30, між Карлівкою та Орлівкою сталася невелика дорожньо-транспортна пригода за участю патруля СММ та машини ЗСУ", - повідомили в місії.

 

"Обійшлося без травм. Патруль СММ продовжив свій рух згідно з планом", - сказано у заяві.

Вказується, що детальна інформація буде опублікована у звіті.

Українська правда

Теми: АТО Донбас ОБСЄ
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