На Донеччині патруль ОБСЄ потрапив в аварію

В Донецькій області сталася ДТП за участі патруля СММ та машини ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ на сторінці у Facebook.

"У четвер 12 жовтня, об 11:30, між Карлівкою та Орлівкою сталася невелика дорожньо-транспортна пригода за участю патруля СММ та машини ЗСУ", - повідомили в місії.

"Обійшлося без травм. Патруль СММ продовжив свій рух згідно з планом", - сказано у заяві.

Вказується, що детальна інформація буде опублікована у звіті.

Українська правда