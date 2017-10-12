СБУ викрило провокаторів, що працювали на Росію
Співробітники Служби безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури викрили угруповання, яке влаштовувало провокаційні акції у Львові на замовлення представників Росії.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Ймовірно, йдеться про активістів ліворадикальної організації "Автономний опір", які вранці повідомляли про обшуки в квартирах своїх представників.
"Правоохоронці встановили, що зловмисники… брали участь в акціях протесту, замовлених кремлівськими пропагандистами," – йдеться в повідомленні СБУ.
У відомстві також розповіли, що зафіксували причетність лідерів групи до актів вандалізму, "у тому числі проти консульських і дипломатичних установ іноземних країн, функціонуючих у регіоні".
Зазначається, що учасники групи поширювали у соціальних мережах матеріали, спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації у регіоні.
"Комплексне експертно-лінгвістичне дослідження встановило наявність публічних закликів до насильницького повалення державної влади у публікаціях, що зловмисники поширювали в Інтернеті", – пояснили в СБУ.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і матеріали із доказами протиправної діяльності.
Раніше в четвер учасниця "Автономного опору" Анна Іванцик у Facebook у повідомляла, що близько о 7:10 працівники СБУ виламали двері в квартирі за адресою вулиця Копистинського, 11а.
Ще один активіст, Артем Артеменко, повідомив, що обшуки відбувались в інших квартирах та на вул. Залізничній, 20.
В СБУ зазначили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.