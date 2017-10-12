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СБУ звітує, що викрила організаторів акцій, замовлених з Росії

Четвер, 12 жовтня 2017, 18:20

Співробітники Служби безпеки викрили угруповання, яке влаштовувало акції у Львові на замовлення представників Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Ймовірно, йдеться про активістів ліворадикальної організації "Автономний опір", які вранці повідомляли про обшуки в квартирах своїх представників.

"Правоохоронці встановили, що зловмисники… брали участь в акціях протесту, замовлених кремлівськими пропагандистами," – йдеться в повідомленні СБУ.

У відомстві також розповіли, що зафіксували причетність лідерів групи до актів вандалізму, "у тому числі проти консульських і дипломатичних установ іноземних країн, функціонуючих у регіоні".

Зазначається, що учасники групи поширювали у соціальних мережах матеріали, спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації у регіоні.

"Комплексне експертно-лінгвістичне дослідження встановило наявність публічних закликів до насильницького повалення державної влади у публікаціях, що зловмисники поширювали в Інтернеті", – пояснили в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і матеріали із доказами протиправної діяльності.

Раніше в четвер учасниця "Автономного опору" Анна Іванцик у Facebook у повідомляла, що близько о 7:10 працівники СБУ виламали двері в квартирі за адресою вулиця Копистинського, 11а.

Ще один активіст, Артем Артеменко, повідомив, що обшуки відбувались в інших квартирах та на вул. Залізничній, 20.

В СБУ зазначили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Українська правда

Теми: СБУЛьвівРосія
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