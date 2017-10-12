День в АТО: 9 обстрілів, один поранений

Cитуація у зоні АТО у четвер загострилася. Від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. З них 7 припало на Донецький напрямок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Так, вночі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник вів вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Майорська, Пісків, Луганського та Невельського. З цієї ж зброї, бойовики вдень двічі обстріляли оборонців Авдіївки", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку, біля Кримського, унаслідок вогневого протистояння із застосуванням стрілецької зброї, близько 2 ночі отримав кульове поранення один український військовий. Постраждалий одразу був госпіталізований. Зараз стан його здоров’я оцінюється, як задовільний.

Окрім того, на Приморському напрямку, від опівночі зафіксована одна збройна провокація.

"Зранку окупанти з озброєння БМП обстріляли український опорний пункт неподалік Талаківки. Наші бійці вогнем з кулемета примусили ворога дотримуватись режиму тиші", - повідомили у штабі АТО.

Українська правда