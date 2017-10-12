День в АТО: 9 обстрілів, один поранений

80 переглядів
Четвер, 12 жовтня 2017, 18:46

Cитуація у зоні АТО у четвер загострилася. Від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. З них 7 припало на Донецький напрямок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Так, вночі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник вів вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Майорська, Пісків, Луганського та Невельського. З цієї ж зброї, бойовики вдень двічі обстріляли оборонців Авдіївки", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку, біля Кримського, унаслідок вогневого протистояння із застосуванням стрілецької зброї, близько 2 ночі отримав кульове поранення один український військовий. Постраждалий одразу був госпіталізований. Зараз стан його здоров’я оцінюється, як задовільний.

Окрім того, на Приморському напрямку, від опівночі зафіксована одна збройна провокація.

"Зранку окупанти з озброєння БМП обстріляли український опорний пункт неподалік Талаківки. Наші бійці вогнем з кулемета примусили ворога дотримуватись режиму тиші", - повідомили у штабі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Донеччині патруль ОБСЄ потрапив в аварію 12 жовтня 2017, 15:12
Бойовики створили збройну перешкоду патрулю ОБСЄ – штаб АТО 12 жовтня 2017, 10:25
Доба в АТО: 41 обстріл, ЗСУ 28 разів відкривали вогонь у відповідь 12 жовтня 2017, 07:57
powered by lun.ua
Головні новини
На комітеті в ПАРЄ відмовилися повертати росіян - Кулеба
День в АТО: 9 обстрілів, один поранений
МВС: "Трейд Коммодіті" хотіли виграти тендер Нацполіції на 380 мільйонів
Нацкомісія знизила тарифи "Київенерго" на гарячу воду і опалення
Усі новини
те, що треба

8 TED до Міжнародного дня дівчаток: супергерої, свобода і секс

традиції

Снохарство, насильство, патріархальність: давні сімейні цінності українських родин

ФОТО / ВІДЕО

Як фотограф із Британії "наближає" комах до людей