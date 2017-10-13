Нападників на заступника голови Одеської облради затримали

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 09:14

Правоохоронці затримали імовірних виконавців замаху на першого заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського. 

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін у Facebook.

Затримання відбулося 12 жовтня.

"За ст. 208 затримано двох чоловіків 1990 р.н. та 1994 р.н.", - написав Головін. 

 
Фото з facebook головіна 

Він відзначив, що заради "маскування" злочинці вкрали номерні знаки з іншого авто.

Наразі поліція з СБУ провели 31 обшук у помешканнях та гаражах підозрюваних.

"Виявлено імовірне знаряддя злочину – автомобіль КІА та карабін кал. 5,6 мм. Також 2 карабіни калібру 7,62 мм, 2 пістолети, 614 набоїв різного калібру, 7 пістолетів травматичної дії, 2 револьвери та 3 мисливські рушниці", - повідомив Головін. 

 
Фото з facebook головіна 

Також вилучили форму із шевронами поліції, маски, 14 мобільних телефонів, рації, номерні автомобільні знаки у тому числі болгарські. 

 
Фото з facebook головіна 

"Слідство має інформацію про кримінальні зв’язки виконавців замаху", - підсумував Головін.

Як відомо, 4 жовтня в центрі Одеси вчинили замах на заступника голови Одеської облради Олега Радковського, в результаті чого політик отримав п’ять кульових поранень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 115(Умисне вбивство) ККУ.

8 жовтня Радковського прооперували хірурги приватного медичного закладу. Операція пройшла успішно.

Теми: Одеса кримінал поліція
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