Нападників на заступника голови Одеської облради затримали
Правоохоронці затримали імовірних виконавців замаху на першого заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін у Facebook.
Затримання відбулося 12 жовтня.
"За ст. 208 затримано двох чоловіків 1990 р.н. та 1994 р.н.", - написав Головін.
Він відзначив, що заради "маскування" злочинці вкрали номерні знаки з іншого авто.
Наразі поліція з СБУ провели 31 обшук у помешканнях та гаражах підозрюваних.
"Виявлено імовірне знаряддя злочину – автомобіль КІА та карабін кал. 5,6 мм. Також 2 карабіни калібру 7,62 мм, 2 пістолети, 614 набоїв різного калібру, 7 пістолетів травматичної дії, 2 револьвери та 3 мисливські рушниці", - повідомив Головін.
Також вилучили форму із шевронами поліції, маски, 14 мобільних телефонів, рації, номерні автомобільні знаки у тому числі болгарські.
"Слідство має інформацію про кримінальні зв’язки виконавців замаху", - підсумував Головін.
Як відомо, 4 жовтня в центрі Одеси вчинили замах на заступника голови Одеської облради Олега Радковського, в результаті чого політик отримав п’ять кульових поранень.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 115(Умисне вбивство) ККУ.
8 жовтня Радковського прооперували хірурги приватного медичного закладу. Операція пройшла успішно.
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