Делегації Генштабу РФ не дали візу для участі в заході в ООН

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 09:39

Делегація Генерального штабу Збройних сил Росії не змогла отримати візу в США для участі в спільному брифінгу в штаб-квартирі ООН із проблематики протиракетної оборони.

Про це повідомив на брифінгу начальник головного управління міжнародної військової співпраці Міноборони РФ Олександр Ємельянов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для участі в даному брифінгу планувалася делегація Генерального штабу Збройних сил РФ під керівництвом радника начальника Генштабу Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Андрія Третяка", – заявив він.

"Однак місцева сторона всієї делегації Генерального штабу Збройних сил РФ, включаючи генерал-лейтенанта Третяка, в'їзну візу на територію США не оформила", – додав Ємельянов.

12 жовтня "на полях" Першого комітету Генасамблеї ООН пройшов спільний російсько-китайський брифінг із проблематики розгортання глобальної системи протиракетної оборони США. Від російської сторони виступив Ємельянов, від китайської – заступник начальника оперативного управління Об'єднаного штабу Центрального округу.

Теми: Росія США
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