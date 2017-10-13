Делегации Генштаба РФ не дали визу для участия в мероприятии в ООН

Делегация Генерального штаба Вооруженных сил России не смогла получить визу в США для участия в совместном брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны.

Об этом сообщил на брифинге начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Емельянов, передает "Интерфакс-Украина".

"Для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба Вооруженных сил РФ под руководством советника начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Третьяка", – заявил он.

"Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила", – добавил Емельянов.

12 октября "на полях" Первого комитета Генассамблеи ООН прошел совместный российско-китайский брифинг по проблематике развертывания глобальной системы противоракетной обороны США. От российской стороны выступил Емельянов, от китайской – заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального округа.