"Свобода" заявляє, що в школах Хмельницького не буде російської мови

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 15:05

В школах Хмельницького більше не вивчатимуть російську мову.

Про це 12 жовтня заявив міський голова Хмельницького свободівець Олександр Симчишин, повідомляється на сайті осередку ВО "Свобода".

"Із понеділка поточного тижня в Хмельницькому більше немає жодної школи та класу, де б вивчалася російська мова", – йдеться в повідомленні.

"Далі ми беремося за факультативи. Прошу розуміння й підтримки, бо одномоментно виправити ситуацію неможливо", ‒ зазначив міський очільник.

Українська правда

Теми: мова
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