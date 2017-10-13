Порошенко присвоїв звання героя загиблому 23-річному бійцю АТО

Президент Петро Порошенко присвоїв посмертно звання героя України військовослужбовцю Збройних сил Олександру Капушу, який загинув у 2015 році.

Про це глава держави сказав 13 жовтня під час церемонії нагородження військових з нагоди Дня захисника.

Нагороду отримали батьки Капуша, який загинув у віці 23 років.

Президент вручив зірку Героя України батькам Олександра Капуша, загиблого командира розвідвідділення 128-ї гірсько-піхотної бригади pic.twitter.com/JfyxuEdeHm — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 13 жовтня 2017 р.

Порошенко нагадав обставини загибелі воїна.

"В лютому 2015 році під час виконання бойового завдання група розвідників група розвідників 15 окремого гірсько-піхотного батальйону 128 окремої гірсько-піхотної бригади, очолювана Олександром Капушем, мужньо обороняла позиції від переважаючих сил російських найманців. В найскладніший момент бою на групу зі сторони противника кинули бойову гранату", – сказав президент.

"Олександр, не вагаючись, прикрив собою товаришів, а сам загинув. Позиції були утримані. За проявлені під час бою сміливість і рішучість, особисту мужність і героїзм Капушу Олександру Васильовичу присвоєно звання Героя України", – зазначив він.

Валентина Романенко, УП