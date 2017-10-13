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Порошенко присвоил звание героя погибшему 23-летнему бойцу АТО

Пятница, 13 октября 2017, 16:49

Президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание героя Украины военнослужащему Вооруженных сил Александру Капушу, погибшему в 2015 году.

Об этом глава государства сказал 13 октября во время церемонии награждения военных по случаю Дня защитника.

Награду получили родители Капуша, который погиб в возрасте 23 лет.

Порошенко напомнил обстоятельства гибели воина.

"В феврале 2015 году во время выполнения боевого задания группа разведчиков группа разведчиков 15 отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, возглавляемая Александром Капушем, мужественно обороняла позиции от превосходящих сил российских наемников. В самый сложный момент боя на группу со стороны противника бросили боевую гранату", - сказал президент.

"Александр, не колеблясь, прикрыл собой товарищей, а сам погиб. Позиции были удержаны. За проявленные во время боя смелость и решительность, личное мужество и героизм Капушу Александру Васильевичу присвоено звание Героя Украины", - отметил он.

 

Присутствующие на церемонии почтили память героев всех поколений минутой молчания.

Порошенко также вручил государственные награды ко Дню защитника Украины.

Он подчеркнул, что этот праздник стал почетным и приобрел популярность среди украинцев:

"Посмотрите как быстро вошло в нашу жизнь 14 октября. Поздравляют сегодня не только потому, что мужчины, а потому, что он или она являются защитниками Отечества", - подчеркнул он.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТОармия
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