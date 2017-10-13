Іспанія розглядає можливість внесення змін до Конституції для виходу з кризи

446 переглядів
П'ятниця, 13 жовтня 2017, 18:21

В Мадриді почали розробляти план подолання каталонської кризи шляхом реформи Конституції Іспанії, яка датується 1978 роком.

Про це повідомляє The Financial Times.

За даними видання, члени іспанського уряду та опозиції провели таємну зустріч у Мадриді, щоб знайти формулу для виходу з глухого кута через ситуацію в Каталонії.

Прем'єр-міністр Іспанії та лідер консервативної Народної партії Маріано Рахой й лідер опозиційних соціалістів Педро Санчес доручили своїм представникам розробити план подолання кризи шляхом реформи Конституції Іспанії 1978 року.

The Financial Times називає такий план амбітною ініціативою, оскільки зміни в основоположний документ сучасної іспанської демократії вносилися лише двічі - в 1992 і 2011 роках.

Крім того, будь-яка конституційна реформа, яка передбачатиме збереження Каталонії у складі Іспанії, не сподобається радикальним сепаратистам, зокрема, ультралівій партії "Popular Unity Candidacy". У своїй заяві, опублікованій цього тижня, партія наголосила: "Жодного кроку назад! Завершімо із 78-м!"

Однак, багато юристів, політологів та громадянських активістів дійшли висновку, що модернізація основного закону Іспанії, особливо елементів, що стосуються регіональної автономії та ідентичності, може бути перспективним шляхом. Соціалісти наполягають на такій реформ ще з 2013 року.

Європейська правда

Теми: Іспанія референдум
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Рахой пред'явив уряду Каталонії одразу два ультиматуми 12 жовтня 2017, 01:20
Уряд Каталонії: якщо Мадрид призупинить автономію, діалогу не буде 11 жовтня 2017, 10:41
МЗС Італії назвало неприйнятним проголошення незалежності Каталонії 11 жовтня 2017, 08:25
powered by lun.ua
Головні новини
НБУ заборонив операції з грошима РФ із зображенням Криму
Земан відмовився просити вибачення за пропозицію "продати" Крим
Прокуратура повідомила про підозру Кузьміну
Суд зняв арешт із вилучених грошей і майна мера Бучі
Усі новини
виставка

"УПА – відповідь нескореного народу". До Дня захисника України

ЗОЖ

Приємне з корисним: 5 красивих маршрутів по Києву для бігу

гендер

Освіта – жіноча, транспорт – чоловічий. Інфографіка керівних посад по Україні