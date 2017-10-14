Матіос: 150 км кордону з Угорщиною не контролюються

97 переглядів
Субота, 14 жовтня 2017, 03:41

150 кілометрів українського кордону з Угорщиною є приватними і являють собою звичайні земельні ділянки.

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі "112 Україна".

За словами Матіоса, ділянка кордону з Угорщиною на Закарпатті фактично знаходиться в приватних руках, а прикордонники не мають повноцінного доступу до нього.

"Так, фактично 150 км – це земельні ділянки, які 2 га селищна рада наділила місцевих жителів. Після цього вони були закумульовані в окремо взятих руках, вибудована комунікація і там кластери взагалі "гуляйполівських" часів. Коли барон, кажуть у циган, хтось каже староста або старший на території керує осередком цих людей, які екзальтовано дивляться на руку "дающу" їм", - заявив він.

Як стверджує Матіос, про це він має намір доповісти генпрокурору Юрію Луценку.

"Я наполягаю, мені доручив генпрокурор, я завтра буду доповідати йому цю ситуацію. Я вважаю, що так не може бути, так не може тривати", - розповів Матіос.

Як відомо, Закарпаття є одним із найпроблемніших регіонів по частині контрабанди.

Як повідомлялося, в Будапешті під посольством України організували акцію "Самовизначення для Закарпаття". У МЗС України висловили протест у зв'язку з акцією, заявивши, що "Будапешт відверто заграється".

Теми: кордон Закарпаття Угорщина Матіос
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі каже, що Міграційна служба відхилила його запит 13 жовтня 2017, 16:09
ЄС: Росія повинна негайно звільнити незаконно затриманого Павла Гриба 9 жовтня 2017, 18:51
Шахтарі перекрили дорогу між Києвом і Варшавою в ПП "Ягодин" 9 жовтня 2017, 14:33
powered by lun.ua
Головні новини
Матіос: 150 км кордону з Угорщиною не контролюються
Головні економічні новини дня – за 60 секунд
Головні новини дня – за 60 секунд
Під посольством України в Угорщині - мітинг за відокремлення Закарпаття
Усі новини
стереотипи

Все навпаки: домінантки у стильних костюмах та підкорені оголені чоловіки

те, що треба

8 TED до Міжнародного дня дівчаток: супергерої, свобода і секс

зоозахист

Як притулок для тварин об'єднав ужгородців