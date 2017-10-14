Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-главу аппарата Белого дома допросили в деле вмешательства РФ в выборы

Суббота, 14 октября 2017, 11:47

Бывшего главу аппарата Белого Дома Райнса Прибеса допросили в деле вмешательство России в президентские выборы в США.

Об этом сообщает Agence France Press.

Адвокат Прибеса Уильям Берк рассказал, что его клиент добровольно принял участие в допросе представителями команды спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Он был рад ответить на все их вопросы", - сказал он.

СМИ сообщают, что Райнс Прибес несколько недель готовился к этому допросу.

Президента США Дональда Трампа ни в чем не обвиняют, однако команда Мюллера проявляет заинтересованность к тому, как происходило освобождение экс-директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал вмешательства РФ.

Прибес участвовал во встречах, на которых обсуждалось освобождение Коми и играл одну из ключевых ролей во время кампании Трампа и в Белом доме.

Европейская правда

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: