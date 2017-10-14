Супрун: До 2020 року фінансування охорони здоров'я збільшать до 85 мільярдів

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Субота, 14 жовтня 2017, 16:19

Обсяг фінансування сфери охорони здоров'я буде збільшено до 2020 року до 85 мільярдів гривень.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. 

"У наступні три роки є план збільшити фінансування охорони здоров'я на 25 мільярдів - до 85 млрд. у 2020 році. У відповідному законопроекті також вказано, що 5% ВВП до 2020 року має бути передано на медичну систему. Це дуже багато... Зараз багато коштів використовуються дуже неефективно", - заявила вона.

Говорячи про медичну реформу, Супрун зазначила, що боятися її не варто. 

"Ті, хто боїться, думаю, не розуміють до кінця, як вона (система) буде змінюватися. Є дуже багато міфів, які розкручують ті, хто проти реформи. Коли ми зможемо донести до лікарів, як воно буде, думаю, вони вже не боятимуться", - зазначила в.о. міністра. 

Супрун додала, що серед медичної спільноти "є багато медиків, лікарів, медсестер та інших працівників, які чекають на реформу".

"Найважливіше, що тарифи (на медпослуги) будуть відкриті, прозорі, і всі будуть розуміти, скільки коштують медичні послуги. З 1 січня ми розпочинаємо з первинної ланки і у кожного пацієнта буде тариф, який отримає лікар за опіку над цим пацієнтом за рік", - пояснила Супрун. 

Вона зазначила, що у 2018 році будуть запроваджені деякі пілотні програми на послуги, які будуть покриватися державною страховкою, а у 2020 році відбудеться перехід на повну оплату за послуги. 

"У 2018-2020 роках ми побачимо, якою є спроможність держбюджету оплачувати ті послуги і побачимо, чи повернемо співоплату до цієї системи", - повідомила в.о. глави МОЗ.

Українська правда 

Теми: МОЗ здоров'я бюджет
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