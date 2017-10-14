Супрун: К 2020 году финансирование здравоохранения увеличат до 85 млрд

Объем финансирования сферы здравоохранения будет увеличен к 2020 году до 85 млрд гривен.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"За следующие три года есть план увеличить финансирование здравоохранения на 25 млрд - до 85 млрд. гривен. В 2020 году. В соответствующем законопроекте также указано, что 5% ВВП до 2020 году должны быть переданы на медицинскую систему. Это очень много .. . Сейчас много средств используются очень неэффективно", - заявила она.

Говоря о медицинской реформе, Супрун отметила, что бояться ее не стоит.

"Те, кто боится, думаю, не понимают до конца, как она (система) будет меняться. Есть очень много мифов, которые раскручивают те, кто против реформы. Когда мы сможем донести до врачей, как оно будет, думаю, они уже не бояться", - отметила и.о. министра.

Супрун добавила, что у медицинском сообществе "есть много медиков, врачей, медсестер и других работников, которые ожидают реформу".

"Самое важное, что тарифы (на медуслуги) будут открыты, прозрачны, и все будут понимать, сколько стоят медицинские услуги. С 1 января мы начинаем с первичного звена и на каждого пациента будет тариф, который получит врач за опеку над этим пациентом в год" , - пояснила Супрун.

Она отметила, что в 2018 году также будут введены некоторые пилотные программы на услуги, которые будут покрываться государственной страховкой, а в 2020 году состоится переход на полную оплату за услуги.

"В 2018-2020 годах мы увидим, какова способность госбюджета оплачивать эти услуги и посмотрим, вернем ли сооплату в эту систему", - сообщила и.о. главы Минздрава.

Украинская правда