Українку Левченко визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко перемогла у номінації "Висхідна зірка" на церемонії Європейської легкоатлетичної асоціації у Вільнюсі.

Про це повідомляє НОК.

World high jump silver medallist and European U23 champion Yuliia Levchenko from Ukraine has been crowned female Rising Star of 2017! pic.twitter.com/OwRJswZpn9 — European Athletics (@EuroAthletics) October 14, 2017

У голосуванні вболівальників, журналістів, експертів та федерацій-членів асоціації Левченко випередила німкеню Констанце Клостергальфен та представницю Туреччини Ясемін Кан.

"Хочу подякувати усім, хто голосував. Дякую моїй сім`ї, тренеру і менеджеру. Ця нагорода дуже важлива для мене. Вдячна Європейській асоціації за це чудове свято", – сказала спортсменка на церемонії нагородження.

Як повідомлялося, у серпні Юлія Левченко стала срібною призеркою чемпіонату світу у Лондоні, оновивши особистий рекорд (2,01 м).

У першому повноцінному сезоні на топ-рівні українка також виграла чемпіонат Європи серед молоді та стала третьою на дорослому континентальному форумі.