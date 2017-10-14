Українку Левченко визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи

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Субота, 14 жовтня 2017, 23:19
Getty Images

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко перемогла у номінації "Висхідна зірка" на церемонії Європейської легкоатлетичної асоціації у Вільнюсі.

Про це повідомляє НОК.

У голосуванні вболівальників, журналістів, експертів та федерацій-членів асоціації Левченко випередила німкеню Констанце Клостергальфен та представницю Туреччини Ясемін Кан.

"Хочу подякувати усім, хто голосував. Дякую моїй сім`ї, тренеру і менеджеру. Ця нагорода дуже важлива для мене. Вдячна Європейській асоціації за це чудове свято", – сказала спортсменка на церемонії нагородження.

Як повідомлялося, у серпні Юлія Левченко стала срібною призеркою чемпіонату світу у Лондоні, оновивши особистий рекорд (2,01 м).

У першому повноцінному сезоні на топ-рівні українка також виграла чемпіонат Європи серед молоді та стала третьою на дорослому континентальному форумі.

Теми: Україна спорт
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