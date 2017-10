Українку Левченко визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко перемогла у номінації "Висхідна зірка" на церемонії Європейської легкоатлетичної асоціації у Вільнюсі.

Про це повідомляє НОК.

World high jump silver medallist and European U23 champion Yuliia Levchenko from Ukraine has been crowned female Rising Star of 2017! pic.twitter.com/OwRJswZpn9