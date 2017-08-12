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Украинка завоевала "серебро" на ЧМ по легкой атлетике

Суббота, 12 августа 2017, 23:45

Украинка Юлия Левченко завоевала "серебро" на Чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.

Об этом вечером 12 августа сообщили в НОК. 

В предпоследний день соревнований, когдга разыгрывались 7 комплектов наград, 19-летняя Левченко стала первой украинской медалисткой в прыжках в высоту, пишет "Укринформ".

"С первой попытки Левченко преодолела высоту 1.97 м, после чего дважды преодолела собственный рекорд, перепрыгнув 1.99 и 2.01 м.", - говорится в сообщении.

 

Ранее Левченко выиграла юношеский чемпионат Европы U-23 в прыжках в высоту.

Темы: спорт
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