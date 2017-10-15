КНДР погрожує "знищити всіх ворогів, що загрожують процвітанню нації"

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Неділя, 15 жовтня 2017, 01:37

Заступник голови парламенту Північної Кореї Ан Дон Чхун заявив, що КНДР націлена на рішуче знищення усіх, хто загрожує майбутньому нації.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Ми бачили виступ дітей і російських дівчат на закінчення церемонії відкриття 137 Асамблеї Міжпарламентського Союзу (МПС). Наша країна теж хоче, щоб таке майбутнє було. Це мир і процвітання. Тому, щоб домогтися такого світу, всіх ворогів, які можуть завадити цьому майбутньому, ми рішуче знищимо. Це і є наші наміри", – сказав Ан Дон Чхун журналістам у суботу після закінчення заходів МПС.

Як відомо, генсек НАТО Йенс Столтенберг застеріг світ від війни з КНДР.

Теми: КНДР США НАТО
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