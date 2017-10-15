КНДР погрожує "знищити всіх ворогів, що загрожують процвітанню нації"
Заступник голови парламенту Північної Кореї Ан Дон Чхун заявив, що КНДР націлена на рішуче знищення усіх, хто загрожує майбутньому нації.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
"Ми бачили виступ дітей і російських дівчат на закінчення церемонії відкриття 137 Асамблеї Міжпарламентського Союзу (МПС). Наша країна теж хоче, щоб таке майбутнє було. Це мир і процвітання. Тому, щоб домогтися такого світу, всіх ворогів, які можуть завадити цьому майбутньому, ми рішуче знищимо. Це і є наші наміри", – сказав Ан Дон Чхун журналістам у суботу після закінчення заходів МПС.
Як відомо, генсек НАТО Йенс Столтенберг застеріг світ від війни з КНДР.
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