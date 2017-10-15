КНДР грозит "уничтожить всех врагов, угрожающих процветанию нации"

Заместитель председателя парламента Северной Кореи Ан Дон Чхун заявил, что КНДР нацелена на решительное уничтожение всех, кто угрожает будущему нации.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы видели выступление детей и русских девушек в заключение церемонии открытия 137 Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС). Наша страна тоже хочет, чтобы такое будущее было. Это мир и процветание. Поэтому, чтобы добиться такого мира, всех врагов, которые могут помешать этом будущем, мы решительно уничтожим. Это и есть наши намерения", – сказал Ан Дон Чхун журналистам в субботу после окончания мероприятий МПС.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег мир от войны с КНДР.