СБУ вживатиме заходів для попередження провокацій та спроб дестабілізації ситуації в Україні

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Неділя, 15 жовтня 2017, 03:02

За спробами організації провокацій щодо культових споруд УПЦ МП у Києві та їх інформаційним супроводом стоять представники так званого "Комітету порятунку України".

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

За інформацією відомства, учасники "Комітету порятунку України" несуть персональну відповідальність за організацію масових убивств мирних громадян під час Революції Гідності та розв`язання військової агресії РФ проти України.

"За оперативними даними СБУ, до виконання провокацій планується залучити членів окремих вітчизняних громадських організацій, які активно співпрацюють з російськими спецслужбами та їх політичними проектами в Україні ще з початку 2000-х років. Так, разом із представниками "Євразійського молодіжного руху" Олександра Дугіна псевдопатріоти з цих організацій причетні до здійснення ряду антиукраїнських акцій – пошкодження пам’ятника воїнам УПА в Харкові у грудні 2006 року, знищення пам’ятного знаку на честь прийняття Конституції України на горі Говерла у жовтні 2007 року та інших", – йдеться у заяві прес-центру.

"Служба безпеки України вживатиме вичерпних заходів для попередження будь-яких провокацій та спроб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у місті Києві та в державі в цілому", – переконує відомство.

Як відомо, СБУ попереджає про можливість нової кібератаки.

Теми: СБУ Україна Росія
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