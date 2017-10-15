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СБУ будет предотвращать провокации и дестабилизацию ситуации в Украине

Воскресенье, 15 октября 2017, 03:02

За попытками организации провокаций в отношении культовых сооружений УПЦ МП в Киеве и их информационным сопровождением стоят представители так называемого "Комитета спасения Украины".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

По информации ведомства, участники "Комитета спасения Украины" несут персональную ответственность за организацию массовых убийств мирных граждан во время Революции Достоинства и разрешения военной агрессии РФ против Украины.

По оперативным данным СБУ, к выполнению провокаций планируется привлечь членов отдельных отечественных общественных организаций, которые активно сотрудничают с российскими спецслужбами и их политическими проектами в Украине еще с начала 2000-х годов.

"Вместе с представителями "Евразийского молодежного движения" Александра Дугина псевдопатриоты из этих организаций причастны к совершению ряда антиукраинских акций – повреждение памятника воинам УПА в Харькове в декабре 2006 года, уничтожение памятного знака в честь принятия Конституции Украины на горе Говерла в октябре 2007 года и других", – говорится в заявлении пресс-центра.

"Служба безопасности Украины принимать исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в городе Киеве и в государстве в целом", – убеждает ведомство.

Как известно, СБУ предупреждает о возможности новой кибератаки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУУкраинаРосcия
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