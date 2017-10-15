В Україні стартував опалювальний сезон

15 жовтня в Україні розпочинається опалювальний сезон.

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

"Соціальні об’єкти - школи, дитсадки, лікарні - мають бути підключені до тепла у разі пониження температури уприміщеннях до 16 градусів, житловий фонд – при температурі нижче 8 градусів протягом трьох діб", - нагадали у КМУ.

За даними Міненерговугілля, станом на вересень у підземних сховищах перебуває 14,8 млрд. кубометрів природного газу, запаси вугілля - 1 980,5 тис. тонн.

При цьому в уряді підкреслили, що "забезпечення споживачів теплом та гарячим водопостачанням – пряма і повна відповідальність місцевої влади, як і формування тарифів за спожиті енергоносії".

Раніше глава уряду Володимир Гройсман підкреслював, що підстав для підвищення ціни на газ в Україні наразі немає.

"Саме тому на місцях не можна допустити росту цін на тепло та гарячу воду", - упевнений прем'єр.

Як відомо, з 1 жовтня Кабмін запровадив новий порядок розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги.

Так, на новий опалювальний сезон 2017-2018 років – з 1 жовтня 2017 року – при розрахунку розміру субсидії будуть враховуватися доходи громадян за I і II квартал 2017 року, а на неопалювальний період – з 1 травня 2018 року – за III і IV квартал 2017 року.

За даними консенсус-прогнозу Мінекономрозвитку і торгівлі, до кінця року тарифи на газ, опалення і гарячу воду можуть зрости на 20%, а на електроенергію – на 30,5%.

При цьому у 2018 році тарифи на газ можуть зрости на 19%, а на опалення, гарячу воду і електроенергію – на 20%.

Українська правда