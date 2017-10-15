В Украине стартовал отопительный сезон
15 октября в Украине начинается отопительный сезон.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
"Социальные объекты - школы, детсады, больницы - должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещении до 16 градусов, жилой фонд - при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток", - напомнили в КМУ.
По данным Минэнергоугля, по состоянию на сентябрь в подземных хранилищах находится 14,8 млрд кубометров природного газа, запасы угля - 1 980,5 тыс. тонн.
При этом в правительстве подчеркнули, что "обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением - прямая и полная ответственность местной власти, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители".
Ранее глава правительства Владимир Гройсман подчеркивал, что оснований для повышения цены на газ в Украине пока нет.
"Именно поэтому на местах нельзя допустить роста цен на тепло и горячую воду", - уверен премьер.
Как известно, с 1 октября Кабмин ввел новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
Так, на новый отопительный сезон 2017-2018 годов – с 1 октября 2017 года – при расчете размера субсидии будут учитываться доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период – с 1 мая 2018 года – за III и IV квартал 2017 года.
Согласно данныым консенсус-прогноза Минэкономразвития и торговли, до конца года тарифы на газ, отопление и горячую воду могут вырасти на 20%, а на электроэнергию – на 30,5%.
Сентябрьский консенсус-прогноз на 2018 год также допускает, что тарифы на газ могут вырасти на 19%, а на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.
Украинская правда