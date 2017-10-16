У Трампа витратили більше $ 1 млн на адвокатів у справі про втручання РФ у вибори

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Понеділок, 16 жовтня 2017, 02:05

Передвиборна кампанія президента США Дональда Трампа виплатила $ 1.1 млн за послуги юридичним фірмам, які представляють його інтереси в ході розслідування російського втручання у вибори в 2016 році.

Про це пише Reuters.

Передвиборна кампанія Трампа виплатила 237 тис 924 дол. fдвокату Алану Футерфасу, який представляє Дональда Трампа-молодшого в питаннях, пов'язаних з втручанням Росії у вибори в США.

Цей платіж був проведений на додаток до 50 тис доларів, виплачених в попередньому кварталі тому ж адвокату.

Кампанія також заплатила 30 тис доларів юридичній фірмі Williams and Jensen, де працює Карина Лінч, яка також представляє Трампа-молодшого.

Протягом третього кварталу кампанія Трампа виплатила більше 25 тис доларів його власній фірмі за "юридичний консалтинг", а також 800 тис доларів юридичній фірмі Jones Day, яка надає регулярну юридичну допомогу кампанії.

Трамп подав заявку на переобрання в той день, коли вступив на посаду, що дозволило його кампанії продовжувати збирати і витрачати гроші, поки він знаходиться на своїй посаді. Традиційно президенти чекали два роки, щоб офіційно подати заявку на переобрання.

Починаючи з січня 2017 року кампанія зібрала вже $ 36 млн.

Теми: Трамп США Росія
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