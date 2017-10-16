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У Трампа потратили больше $1 млн на адвокатов по делу о вмешательстве РФ в выборы

Понедельник, 16 октября 2017, 02:05

Предвыборная кампания президента США Дональда Трампа выплатила $1.1 млн за услуги юридическим фирмам, представляющим его интересы в ходе расследования российского вмешательства в выборы в 2016 году.

Об этом пишет Reuters.

Предвыборная кампания Трампа выплатила 237 тыс 924 долл. адвокату Алану Футерфасу, который представляет Дональда Трампа-младшего в вопросах, связанных с вмешательством России в выборы в США.

Этот платеж был проведен в дополнение к 50 тыс долларов, выплаченным в предыдущем квартале тому же адвокату.

Кампания также заплатила 30 тыс долларов юридической фирме Williams and Jensen, где работает Карина Линч, которая также представляет Трампа-младшего.

В течение третьего квартала кампания Трампа выплатила более 25 тыс долларов его собственной фирме за "юридический консалтинг", а также 800 тыс долларов юридической фирме Jones Day, которая предоставляет регулярную юридическую помощь кампании.

Трамп подал заявку на переизбрание в тот день, когда он вступил в должность, что позволило его кампании продолжать собирать и тратить деньги, пока он находится на своем посту. Традиционно президенты ждали два года, чтобы официально подать заявку на переизбрание.

Начиная с января 2017 года кампания собрала уже $36 млн.

Темы: ТрампСШАРосcия
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