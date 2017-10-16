Курц не виключає, що сформує уряд меншості

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Понеділок, 16 жовтня 2017, 02:58

Себастіан Курц, чия партія лідирує на виборах в Австрії, не виключає, що сформує уряд меншості, якщо йому не вдасться домовитися з іншими політсилами в парламенті.

Про це пише DW.com.

Ввечері в неділю, 15 жовтня, Курц оголосив про перемогу своєї політичної сили Австрійської народної партії (АНП) на парламентських виборах.

Водночас його партія не зможе самотужки здобути більшість і буде змушена шукати партнерів по коаліції. Втім, Курц не виключає, що сформує уряд меншості.

"Звичайно, я хотів би сформувати стабільний уряд. Якщо ж це буде неможливо, то є інші варіанти", - заявив Курц в ефірі телеканалу ORF.

Курц додав, що планує переговори з усіма партіями в парламенті, але лише після того, як буде пораховано усі бюлетені, надіслані поштою. Цей підрахунок розпочнеться в понеділок, 16 жовтня.

За результатами прогнозу після підрахунку понад 90 відсотків голосів, АНП здобуває 31,4 відсотка голосів. Це на 7 відсотків більше, ніж у 2013 році.

На другому і третьому місці з мінімальним відривом - Соціал-демократична партія Австрії (СДПА), у якої 26,6 відсотка голосів, та праві популісти - Австрійська партія свободи (АПС), у якої 26,5 відсотка голосів.

Провальними вибори можуть виявитися для австрійських Зелених, які згідно з останніми прогнозами набирають 3,8 відсотка - менше за 4-відсотковий прохідний бар'єр. 

Нагадаємо, вибори в нижню палату австрійського парламенту були призначені на 15 жовтня достроково, тому що в травні поточного року розпалася урядова коаліція у складі "Соціал-демократичної партії" та "Австрійської народної партії".

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Теми: Австрія вибори
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