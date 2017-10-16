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Курц не исключает, что сформирует правительство меньшинства

Понедельник, 16 октября 2017, 02:58
Курц не исключает, что сформирует правительство меньшинства

Себастьян Курц, чья партия лидирует на выборах в Австрии, не исключает, что сформирует правительство меньшинства, если ему не удастся договориться с другими политсилами в парламенте.

Об этом пишет DW.com.

Вечером в воскресенье, 15 октября, Курц объявил о победе своей политической силы Австрийской народной партии (АНП) на парламентских выборах.

В то же время его партия не сможет самостоятельно получить большинство и будет вынуждена искать партнеров по коалиции. Впрочем, Курц не исключает, что сформирует правительство меньшинства.

"Конечно, я хотел бы сформировать стабильное правительство. Если же это будет невозможно, то есть другие варианты", - заявил Курц в эфире телеканала ORF.

Курц добавил, что планирует переговоры со всеми партиями в парламенте, но только после того, как будут посчитаны все бюллетени, присланные по почте. Этот подсчет начнется в понедельник, 16 октября.

По результатам прогноза после подсчета более 90 процентов голосов, АНП набирает 31,4 процента. Это на 7 процентов больше, чем в 2013 году.

На втором и третьем месте с минимальным отрывом - Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), в которой 26,6 процента голосов, и правые популисты - Австрийская партия свободы (АПС), у которой 26,5 процента голосов.

Провальными выборы могут оказаться для австрийских Зеленых, которые согласно последним прогнозам набирают 3,8 процента - меньше 4-процентного проходного барьера.

Напомним, выборы в нижнюю палату австрийского парламента были назначены на 15 октября досрочно, так как в мае текущего года распалась правительственная коалиция в составе "Социал-демократической партии" и "Австрийской народной партии".

Читайте также на сайте Европейской Правды: "Евроскептики в шаге от реванша: чем опасны досрочные выборы в Австрии"

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Темы: Австриявиборы
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