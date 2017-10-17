Пожежі в Португалії та Іспанії: 39 загиблих

У результаті масштабних лісових пожеж у Португалії та сусідніх районах Іспанії загинуло щонайменше 39 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією Reuters, уряд Португалії попросив міжнародної допомоги та оголосив надзвичайний стан.

Також повідомляється, що місцеві опозиційні партії та ЗМІ різко розкритикували уряд за те, що той не зміг запобігти новій хвилі смертельних пожеж після літнього вогню у червні. Тоді загинуло 64 людини.

Водночас міністр внутрішніх справ Португалії Константа Урбано да Соуза заявила, що проблема могла виникнути через зміну клімату.

"Ми стикаємося з новими погодними умовами. У епоху зміни клімату такі катастрофи стають реальністю у всьому світі", – наголосила вона.

Як відомо, у неділю у Португалії зафіксували 500 лісових пожеж.