Україну обрали до Ради ООН з прав людини

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 02:59
Укрінформ

Україна увійшла до складу Ради ООН з прав людини (РПЛ) за результатами голосування у понеділок, 16 жовтня.

Про це повідомляє Укрінформ.

Як повідомляє Укрінформ, Україну підтримали 177 країн-членів Організації.

"На голосуванні в понеділок Україну обрано до складу Ради ООН з прав людини на період 2018-2020 років. Як новообраний член РПЛ, Україна використає всі механізми для боротьби проти порушень прав людини на тимчасово окупованій території Криму та на Донбасі", – зауважив у коментарі агентству речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він підкреслив, що українська делегація в РПЛ сфокусується на питаннях превенції порушень прав людини та виступатиме зі своїми ініціативами в цьому питанні в рамках роботи Ради.

Головною метою РПЛ є "захист прав і основних свобод людини на справедливій та рівній основі, а також ефективна координація та інтеграція діяльності, що стосується прав людини, у рамках системи ООН".

Загалом, до складу Ради входить 47 країн, які об'єднуються по регіональних групах: Африка – 13 місць, Азія – 13 місць, країни Латинської Америки та Карибського басейну – 8 місць, східноєвропейські країни – 6 місць, а також західноєвропейські та інші країни – 7 місць. Україна належить до групи країн Східної Європи.

Як відомо, раніше ООН заявляла, що після анексії в Криму майже зникла освіта українською мовою.

Теми: ООН Україна
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