США засудили вибори у Венесуелі, організовані режимом Мадуро

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 03:55

Вашингтон засудив дії "авторитарної диктатури" президента Ніколаса Мадуро щодо проведення виборів губернаторів у неділю, 15 жовтня.

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Хезер Науерт, передає Укрінформ.

"Ми засуджуємо відсутність вільних та чесних виборів у Венесуелі", – наголосив Держдепартамент.

Також підкреслюється, що Сполучені Штати вітають мужність та рішучість венесуельского народу, який намагався реалізувати своє конституційне право голосу.

"Голос венесуельців не був почутий", – зазначила Науерт.

У зв`язку з цим в офіційному документі Держдепу наводяться порушення, зафіксовані під час виборів. Серед них –  відсутність незалежних міжнародних спостерігачів, що заслуговують на довіру, та зміни розташування дільниць в останній момент без публічного повідомлення.

"Допоки режими Мадуро поводиться як авторитарна диктатура, ми будемо взаємодіяти з членами міжнародної спільноти і застосовувати повну силу американського економічного та дипломатичного впливу для підтримки венесуельського народу, який прагне відновити свою демократію", –  йдеться у заяві.

Як відомо, у серпні президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Росію і Ватикан відбити "військову загрозу" США.

Теми: США вибори
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