Мадуро боїться вторгнення США і просить Путіна про допомогу

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Росію та Ватикан допомогти відбити "військову загрозу" з боку США.

Про це у середу інформує "Радіо Свобода".

Посол Ватикану, який відвідав Москву того ж дня 22 серпня, закликав Росію допомогти послабити напруженість у Венесуелі, де кілька місяців тривають масові протести, учасники яких звинувачують Мадуро в глибокій економічній кризі.

"Я прошу папу (Римського – ред.) про допомогу проти військової загрози з боку Сполучених Штатів", – заявив президент Венесуели на прес-конференції в Каракасі.

Мадуро додав, що боїться вторгнення США після того, як американський президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість військової інтервенції проти авторитарного уряду.

Росія назвала ці погрози Трампа "неприйнятними", Мадуро вказав, що хоче "продовжувати зміцнювати військову співпрацю" з Москвою, щоб відбити американську загрозу.