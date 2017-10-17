Доба в АТО: Обстріли Бутівки, двоє загиблих

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 06:54
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За минулу добу, 16 жовтня, ситуація у районі проведення АТО продовжила загострюватись.

Про це повідомляє прес-центр штабу Антитерористичної операції.

За інформацією штабу, противник й надалі сконцентровував вогневу активність на Донецькому напрямку.

Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин обстрілювали з гранатометів і кулеметів наші позиції біля шахти Бутівка. Українські воїни жорстко відповідали ворогу. У результаті цього протистояння отримав поранення військовослужбовець сил АТО.

А близько 18 години, унаслідок обстрілу противника у районі Кам’янки, один наш захисник загинув. Також, учора, неподалік Невельського, підірвався на невідомому вибуховому пристрої і отримав смертельні поранення ще один український воїн.

На Приморському напрямку проросійські найманці тричі з гранатометів і кулеметів, і один раз з мінометів калібру 82 міліметрів, били по наших опорних пунктах на підступах до Водяного.

Близько 18 години –застосовували 120-міліметровий міномет біля Павлополя. Під час цього обстрілу отримав поранення ще один наш військовий. Крім того, майже опівночі, ворог з озброєння БМП обстріляв українські позиції у районі Новотороїцького. 

На Луганському напрямку загарбники застосовували стрілецьку зброю на підступах до Новоолександрівки та Попасної. А протитанкові гранатомети та кулемети – неподалік Станиці Луганської та Валуйського. 

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 36 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 28 разів вогнем із піхотного озброєння жорстко придушували активність противника.

Унаслідок бойових дій один український захисник загинув. Ще один отримав смертельні поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Двох бійців було поранено.

Теми: Донбас АТО Луганськ
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