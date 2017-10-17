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Сутки в АТО: Обстрелы Бутовки, двое погибших

Вторник, 17 октября 2017, 06:54
Сутки в АТО: Обстрелы Бутовки, двое погибших

За прошедшие сутки, 16 октября, ситуация в районе проведения АТО продолжила обостряться.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

По информации штаба, противник концентрировал огневую активность на Донецком направлении.

Так, вечером боевики дважды в течение нескольких часов обстреливали из гранатометов и пулеметов наши позиции у шахты Бутовка. Украинские воины жестко отвечали врагу. В результате этого противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО.

А около 18 часов, в результате обстрела противника в районе Каменки, один наш защитник погиб. Также, вчера, недалеко от Невельского, подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил смертельные ранения еще один украинский воин.

На Приморском направлении пророссийские наемники трижды из гранатометов и пулеметов, и один раз из минометов калибра 82 миллиметров, били по наших опорных пунктах на подступах к Водяного.

Около 18 часов – применяли 120-миллиметровый миномет возле Павлополя. Во время этого обстрела получил ранение еще один наш военный. Кроме того, почти в полночь, враг из вооружения БМП обстрелял украинские позиции в районе Новотороицького.

На Луганском направлении захватчики применяли стрелковое оружие на подступах к Новоалександровке и Попасной. А противотанковые гранатометы и пулеметы – неподалеку Станицы Луганской и Валуйского.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 36 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 28 раз огнем с пехотного вооружения жестко подавляли активность противника.

В результате боевых действий один украинский защитник погиб. Еще один получил смертельные ранения после подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Двое бойцов ранены.

Темы: ДонбассАТОЛуганск
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