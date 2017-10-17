Порошенко просить створити робочу групу щодо Антикорупційного суду

Президент Петро Порошенко закликає депутатів створити робочу групу з напрацювання законопроекту про створення Антикорупційного суду.

Про це на брифінгу після погоджувальної ради 17 жовтня заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Президент закликає парламент створити робочу і напрацювати законопроект, який подати на узгодження, і він його – узгоджений з усіма фракціями – внесе в парламент, визначить його як невідкладний і запропонує Верховній раді невідкладно розглянути цей спільний законопроект", - сказала Луценко.

Вона додала, що у бюджеті на 2018 рік уже передбачена достатня сума коштів для створення і фінансування антикорупційного суду.

Порошенко також закликає включити законопроект про зняття депутатської недоторканності до порядку денного парламенту.

"Щоб зняти будь-які інсинуації, щоб залишитися послідовним, президент вніс черговий законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів. Номер законопроекту 7203. Він уже зареєстрований у Верховній Раді.

Президент визначив цей законопроект як невідкладний, тому він закликає цей законопроект включити до порядку денного", - сказала Луценко.

Щодо вимоги про зміну виборчого законодавства, то, за словами представника президента, з цим має визначитися сама Верховна Рада.

"Третя вимога – це вимога про зміну закону про вибори. Президент неодноразово закликав депутатів, як коаліції, так і опозиції, сісти, провести консультації. Бо це питання самого парламенту – як вони планують провести наступні, чергові, вибори до Верховної Ради", - сказала Луценко.

"Просимо нардепів зібратися, провести консультації і вирішити, який закон підтримуватимуть депутати 8 скликання", - підсумувала Луценко.

Як відомо, у законопроекті президента пропонується викласти статтю 80 Конституції таким чином: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

При цьому з даної статті президент пропонує вилучити, що "народним депутатам гарантується депутатська недоторканність" і що "народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

У разі ухвалення пропозиції президента, цей закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Ірина Балачук, УП