Порошенко просить створити робочу групу щодо Антикорупційного суду
Президент Петро Порошенко закликає депутатів створити робочу групу з напрацювання законопроекту про створення Антикорупційного суду.
Про це на брифінгу після погоджувальної ради 17 жовтня заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.
"Президент закликає парламент створити робочу і напрацювати законопроект, який подати на узгодження, і він його – узгоджений з усіма фракціями – внесе в парламент, визначить його як невідкладний і запропонує Верховній раді невідкладно розглянути цей спільний законопроект", - сказала Луценко.
Вона додала, що у бюджеті на 2018 рік уже передбачена достатня сума коштів для створення і фінансування антикорупційного суду.
Порошенко також закликає включити законопроект про зняття депутатської недоторканності до порядку денного парламенту.
"Щоб зняти будь-які інсинуації, щоб залишитися послідовним, президент вніс черговий законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів. Номер законопроекту 7203. Він уже зареєстрований у Верховній Раді.
Президент визначив цей законопроект як невідкладний, тому він закликає цей законопроект включити до порядку денного", - сказала Луценко.
Щодо вимоги про зміну виборчого законодавства, то, за словами представника президента, з цим має визначитися сама Верховна Рада.
"Третя вимога – це вимога про зміну закону про вибори. Президент неодноразово закликав депутатів, як коаліції, так і опозиції, сісти, провести консультації. Бо це питання самого парламенту – як вони планують провести наступні, чергові, вибори до Верховної Ради", - сказала Луценко.
"Просимо нардепів зібратися, провести консультації і вирішити, який закон підтримуватимуть депутати 8 скликання", - підсумувала Луценко.
Як відомо, у законопроекті президента пропонується викласти статтю 80 Конституції таким чином: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".
При цьому з даної статті президент пропонує вилучити, що "народним депутатам гарантується депутатська недоторканність" і що "народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".
У разі ухвалення пропозиції президента, цей закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.
Ірина Балачук, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.