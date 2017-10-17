Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року

Президент Петро Порошенко пропонує внести зміни до Конституції щодо недоторканності народних депутатів.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) під номером 7203 зареєстровано ним у Верховній Раді 17 жовтня.

У законопроекті пропонується викласти статтю 80 Конституції таким чином: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

При цьому з даної статті президент пропонує вилучити, що "народним депутатам гарантується депутатська недоторканність" і що "народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

У разі ухвалення пропозиції президента, цей закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

По суті, президент пропонує скасувати депутатську недоторканність через два роки, тоді як скасування депутатської недоторканності – одна з вимог акції за політичну реформу, яка стартує 17 жовтня.

Порошенко написав у Faceook: "Як і обіцяв у своєму Посланні на початку вересня, знову вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону щодо скасування депутатської недоторканності".

"Імунітет народних обранців давно перетворився в гарантію безкарності. Скасування депутатської недоторканності, як і створення Антикорупційного суду у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, – важливі складові ефективної боротьби з корупцією", – додав він.

Олена Рощенко, УП, оновлено