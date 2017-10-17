Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року

Вівторок, 17 жовтня 2017, 09:53
Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року

Президент Петро Порошенко пропонує внести зміни до Конституції щодо недоторканності народних депутатів.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) під номером 7203 зареєстровано ним у Верховній Раді 17 жовтня.

У законопроекті пропонується викласти статтю 80 Конституції таким чином: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

При цьому з даної статті президент пропонує вилучити, що "народним депутатам гарантується депутатська недоторканність" і що "народні депутати не  можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

У разі ухвалення пропозиції президента, цей закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

 

По суті, президент пропонує скасувати депутатську недоторканність через два роки, тоді як скасування депутатської недоторканності – одна з вимог акції за політичну реформу, яка стартує 17 жовтня.

 

Порошенко написав у Faceook: "Як і обіцяв у своєму Посланні на початку вересня, знову вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону щодо скасування депутатської недоторканності".

"Імунітет народних обранців давно перетворився в гарантію безкарності. Скасування депутатської недоторканності, як і створення Антикорупційного суду у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, – важливі складові ефективної боротьби з корупцією", – додав він.

Олена Рощенко, УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьПорошенкозаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
недоторканність
КС визнав конституційним скасування депутатської недоторканості в 2019 році
У Держдуму внесли документ про пожиттєву недоторканність президентів РФ
Нардепи від "ОПЗЖ" оскаржують зняття недоторканності у КС
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: