У центрі Запоріжжя розстріляли позашляховик

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 13:57

У центральній частині Запоріжжя невідомі 17 жовтня розстріляли позашляховик SUBARU Forester.

Про це повідомляє місцеве видання "061" з посиланням на начальника прес-служби управління Нацполіції в Запорізькій області Катерину Людвік.

За її словами, це сталося близько 10:00 на вулиці Нижньодніпровській. Постраждала задня частина кузова та скло припаркованого автомобіля, який належить 49-річному запоріжцю.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Зараз на місці нападу на авто працюють слідчі.

 
фото: 061.ua

Теми: Запоріжжя надзвичайна подія авто
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