Патрульні зупинили на підпитку суддю-рецидивіста

Патрульна поліція зупинила на Київщині суддю, яка керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Це вже її третій подібний випадок за рік.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Поліція вже втретє за рік складає адміністративний протокол на чиновника. Жінку відсторонено від керування, а автомобіль доставлено на майданчик тимчасового утримання", - розповідають правоохоронці.

За їхніми даними, у вівторок вранці на вулиці Привокзальній у Білій Церкві поліцейські зупинили автомобіль із явними механічними пошкодженнями, характерними для ДТП. Як з'ясувалося, за кермом перебувала суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області і була вона із "явними ознаками алкогольного сп’яніння".

Також виявилося, що термін тимчасового дозволу на право керування автомоілем закінчився.

Відносно чиновниці складено адміністративні протоколи за статтями 130 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення - керування транспортними засобами у стані сп`яніння та без відповідних документів.

Українська правда