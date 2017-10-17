В Росії хочуть обмежити роботу американських ЗМІ

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 22:08

Комісія Ради Федерації по захисту державного суверенітету запропонувала Мінкомзв'язку РФ ввести обмеження щодо діючих на території Росії п'яти американських ЗМІ.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело.

"У списку п'ять американських ЗМІ, чия діяльність на території Росії може вважатися пропагандистської, а не журналістською", - сказав співрозмовник агентства.

Він підтвердив, що йдеться про "Голос Америки", "Радіо Свободу" і CNN.

Остаточне рішення, за словами співрозмовника агентства, буде прийнято на засіданні комісії 23 жовтня. Потім пропозиція буде направлено в Мінкомзв’язок.

Як відомо, 30 вересня "Роскомнагляд" порушив адміністративні справи проти телеканалу CNN International за нібито виявлені в його діяльності "порушення російського законодавства про засоби масової інформації".

Теми: Росія ЗМІ
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