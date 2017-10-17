В Росії хочуть обмежити роботу американських ЗМІ

Комісія Ради Федерації по захисту державного суверенітету запропонувала Мінкомзв'язку РФ ввести обмеження щодо діючих на території Росії п'яти американських ЗМІ.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело.

"У списку п'ять американських ЗМІ, чия діяльність на території Росії може вважатися пропагандистської, а не журналістською", - сказав співрозмовник агентства.

Він підтвердив, що йдеться про "Голос Америки", "Радіо Свободу" і CNN.

Остаточне рішення, за словами співрозмовника агентства, буде прийнято на засіданні комісії 23 жовтня. Потім пропозиція буде направлено в Мінкомзв’язок.

Як відомо, 30 вересня "Роскомнагляд" порушив адміністративні справи проти телеканалу CNN International за нібито виявлені в його діяльності "порушення російського законодавства про засоби масової інформації".