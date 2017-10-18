КНДР погрожує всьому світу: не підтримуйте США і ви будете в безпеці

442 перегляди
Середа, 18 жовтня 2017, 05:04

Північна Корея попередила в ООН, що країни, які долучаться до військових дій США проти них, наражаються на помсту.

Про це пише Reuters.

Така погроза міститься в копії ремарок заступника посла Північної Кореї в ООН Кім Ін Рена до засідання Комітету Генеральної Асамблеї ООН з питань ядерної зброї.

Однак Кім не зачитав цей розділ.

"Доти, доки будь-хто не буде брати участь у військових діях США проти КНДР, ми не маємо наміру використовувати або загрожувати використанням ядерної зброї проти цієї країни", - Йдеться у заготовлених зауваженнях Кіма.

"Весь континент США перебуває в радіусі досяжності наших ракет і якщо США наважаться вторгнутися на нашу священну територію навіть на дюйм, вони не уникнуть нашого суворого покарання в будь-якій частині земної кулі", - говориться в заяві.

Як повідомлялося, заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.

Як відомо, Сполучені Штати та Південна Корея розпочали спільні військові навчання біля берегів Корейського півострова.

Теми: КНДР США ООН ядерна зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ядерна війна може розпочатися у будь-який момент – КНДР 17 жовтня 2017, 07:40
Росія ввела санкції проти КНДР 17 жовтня 2017, 02:11
Путін підписав указ про санкції проти КНДР через рік після резолюції 16 жовтня 2017, 19:23
powered by lun.ua
Головні новини
КНДР погрожує всьому світу: не підтримуйте США і будете в безпеці
Луценко: Ніякого зносу наметів не буде
Під Радою знову почалися сутички
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
дослідження

"Цукор – солодка смерть". Тепер офіційно

тренд

Жорстокі розіграші, про які треба пам’ятати при знайомствах

добро

6 літрів на день. Як живе жінка з гіперлактацією