США і Південна Корея проводять навчання біля берегів КНДР

США і Південна Корея почали спільні військові навчання біля берегів Корейського півострова.

Про це повідомили в південнокорейському Міноборони, пише DW.com.

У маневрах, які триватимуть до 20 жовтня, задіяні близько 40 кораблів, включаючи американський атомний авіаносець "Рональд Рейган" і ракетні есмінці "Стетхем" і "Мастин".

Як повідомляли в прес-службі 7-го оперативного флоту ВМС США, вчення забезпечать видиме і скоординоване взаємодія альянсу США і Кореї.

У спільних операціях і навчаннях братимуть участь військово-морський флот Південної Кореї, американський Сьомий флот, ВПС Південної Кореї, Тихоокеанські військово-повітряні сили США.

Як відзначили американські військові навчання проводяться на підтримку національних інтересів США в регіоні.

Як повідомлялося, у свою чергу, КНДР знову пригрозила запустити ракети в напрямку острова Гуам, території США, застерігаючи, що "безрозсудні кроки" США змусять Пхеньян вжити заходів.

15 жовтня держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американський президент продовжить працювати над дипломатичним рішенням північнокорейської загрози, але до "падіння першої бомби".