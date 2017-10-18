Суддів КС часів Януковича нагородили за зміцнення правосуддя

У п'ятницю, 13 жовтня, було нагороджено суддів Юрія Бауліна (голова КСУ 2014-2017) та Сергія Вдовіченка нагрудними знаками "Відзнака Конституційного Суду України" за особистим поданням наразі виконуючого обов’язки Голови Конституційного Суду України Віктора Кривенка.

Про це свідчать подання, копії яких наявні в УП.

"Відзнака КСУ" є найвищою відомчою нагородою КСУ, яка, як зазначено у Положенні про заохочувальні відзнаки КСУ, вручається відомим державним, громадським діячам, науковцям, суддям у відставці, державним службовцям та представникам інших країн за: вагомий внесок у становлення правової держави, забезпечення конституційних прав і свобод людини, активну громадську діяльність щодо захисту прав і свобод людини; плідну співпрацю у сфері утвердження принципів верховенства права.

24 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила Постанову № 775-VII "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду присяги судді", якою звільнила за порушення присяги суддів КС Анатолія Головіна, Михайла Колоса, Марію Маркуш, В’ячеслава Овчаренка та Олександра Пасенюка.

Вказаною постановою парламент також запропонував президенту та з’їзду суддів України звільнити за порушення присяги суддів КС, призначених за їхньою квотою, а саме: Юрія Бауліна, Сергія Вдовіченка, Василя Бринцева, Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Олега Сергейчука, Наталю Шапталу. Проте цього так і не було зроблено.

Підставою для звільнення вказаних суддів КС парламент визнав ухвалення ними з порушенням закону та свого обов’язку низки резонансних рішень у період правління Януковича – зокрема, у так званій справі про парламентських "тушок", а також справі про повернення Конституції 1996 року. Крім того, ГПУ та СБУ пізніше заявили, що розслідують справу за фактом узурпації влади Януковичем, у якій фігурують ці ж судді КС, що брали участь у прийнятті вказаних рішень.

Як відомо, з 3 червня 2017 року обов'язки голови Конституційного суду почав виконувати суддя Віктор Кривенко як найстарший за віком.

Під час спеціального пленарного засідання 18 травня судді Конституційного суду не змогли вибрати собі главу.

На сьогодні питання про призначення постійно діючого Голови КСУ залишається відкритим.

Рада суддів має намір 13 листопада провести з'їзд суддів для обрання суддів Конституційного Суду.

Українська правда