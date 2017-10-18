Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суддів КС часів Януковича нагородили за зміцнення правосуддя

Середа, 18 жовтня 2017, 13:25

У п'ятницю, 13 жовтня, було нагороджено суддів Юрія Бауліна (голова КСУ 2014-2017) та Сергія Вдовіченка нагрудними знаками "Відзнака Конституційного Суду України" за особистим поданням наразі виконуючого обов’язки голови КС України Віктора Кривенка.

Про це свідчать подання, копії яких має УП.

"Відзнака КСУ" є найвищою відомчою нагородою КСУ, яка, як зазначено у Положенні про заохочувальні відзнаки КСУ, вручається відомим державним, громадським діячам, науковцям, суддям у відставці, державним службовцям та представникам інших країн за: вагомий внесок у становлення правової держави, забезпечення конституційних прав і свобод людини, активну громадську діяльність щодо захисту прав і свобод людини; плідну співпрацю у сфері утвердження принципів верховенства права.

 
 

24 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила Постанову № 775-VII "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду присяги судді", якою звільнила за порушення присяги суддів КС Анатолія Головіна, Михайла Колоса, Марію Маркуш, В’ячеслава Овчаренка та Олександра Пасенюка.

 
 
 

Вказаною постановою парламент також запропонував президенту та з’їзду суддів України звільнити за порушення присяги суддів КС, призначених за їхньою квотою, а саме: Юрія Бауліна, Сергія Вдовіченка, Василя Бринцева, Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Олега Сергейчука, Наталю Шапталу. Проте цього так і не було зроблено.

Підставою для звільнення вказаних суддів КС парламент визнав ухвалення ними з порушенням закону та свого обов’язку низки резонансних рішень у період правління Януковича – зокрема, у так званій справі про парламентських "тушок", а також справі про повернення Конституції 1996 року. Крім того, ГПУ та СБУ пізніше заявили, що розслідують справу за фактом узурпації влади Януковичем, у якій фігурують ці ж судді КС, що брали участь у прийнятті вказаних рішень.

 

Як відомо, з 3 червня 2017 року обов'язки голови Конституційного суду почав виконувати суддя Віктор Кривенко як найстарший за віком.

Під час спеціального пленарного засідання 18 травня судді Конституційного суду не змогли вибрати собі главу.

На сьогодні питання про призначення постійно діючого Голови КСУ залишається відкритим.

Рада суддів має намір 13 листопада провести з'їзд суддів для обрання суддів Конституційного Суду.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЯнуковичКонституціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: