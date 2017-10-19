США вимагають розслідування використання хімічної зброї у Сирії

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Четвер, 19 жовтня 2017, 04:19

Вашмнгтон наполягає на необхідності відновлення повноцінного міжнародного розслідування за фактами застосування хімічної зброї у Сирії.

Про це заявила постійний представник Сполучених Штатів в ООН Ніккі Хейлі, передає Інтерфакс.

"Ми б хотіли, щоб розслідування відновилося до оприлюднення доповіді слідчого механізму ООН", – підкреслила Хейлі.

Також вона поідомила про можливі подальші дії Росії: якщо у доповіді винуватцем у використанні хімзброї визнають уряд Сирії, РФ оголосить про недовіру слідству.

Як відомо, у вересні ООН заявила, що війська Асада застосовували хімзброю в Сирії близько 30 разів. 

Теми: США Сирія
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