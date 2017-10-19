Київське метро працюватиме на годину довше через футбол

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Четвер, 19 жовтня 2017, 07:37

Роботу київського метрополітену 19-20 жовтня буде продовжено на годину через проведення футбольного матчу.

Про це повідомляє офіційна Facebook-сторінка комунального підприємсва.

"Із 19 по 20 жовтня роботу київського метрополітену буде продовжено на одну годину. Такі заходи передбачені через проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ, Україна) та "Янг Бойс" (Берн, Швейцарія)", – йдеться у заяві.

Також прес-служба метрополітену інформує: 19 жовтня з 21:05 до 22:05 станція "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, "Палац спорту"  – на вихід, а "Площа Льва Толстого"  – на вхід.

Як відомо, 11 вересня деякі станції столичного метро не працювали через задимлення.

Теми: Київ метро футбол
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